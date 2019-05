Enorme graffiti langs spoorlijn laat geschiedenis Deurne zien

DEURNE -

Het is een imposant gezicht. Langs het spoor bij Deurne is een muurschildering van ruim 200 vierkant meter te zien waarop allerlei bekende historische Deurnenaaren zijn afgebeeld. Het is een idee van Michel Lintermans, die het spoorgebied mooier wil maken. "Ik vind het een hele eer dat ze me gevraagd hebben", zegt Thea Mansvelders terwijl ze naar een metershoge afbeelding van zichzelf kijkt.