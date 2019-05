Nog altijd geen witte rook bij FC Den Bosch: ‘De bal ligt bij Van Hanegem’

FC Den Bosch is er nog steeds niet in geslaagd om Willem van Hanegem te overtuigen om de club de play-offs om promotie door te loodsen. Beide partijen hebben na het afgelopen weekend om de tafel gezeten, maar er is nog altijd geen witte rook.

“Bij FC Den Bosch staan alle lichten op groen voor de komst van Van Hanegem”, stelt Bert Ruijsch, manager voetbalzaken bij de Bossche club. “We zijn er alleen nog niet in geslaagd om hem ervan te overtuigen. Willem heeft de tijd nodig en die tijd geven we hem. Het zou fantastisch zijn voor de club als hij besluit om zich bij FC Den Bosch aan te sluiten.”

Toch is het al weer meer dan een week geleden dat Den Bosch Wil Boessen op straat zette. Er is dus, met de play-offs in aantocht, nog geen geschikte opvolger gevonden. “Daar zijn we ons van bewust en we houden onze oren en ogen ook open voor het moment dat Van Hanegem besluit om het niet te doen.”

Geen haast

Maar ondanks dat vrijdag de laatste competitiewedstrijd gespeeld wordt en in het slechtste geval, als FC Den Bosch verliest, de play-offs al over negen dagen beginnen, is er geen haast. “Want wij zijn ook gewoon tevreden over de technische staf die er nu staat”, doelt Ruijsch op Erik van de Ven en Paul Beekmans die na het vertrek van Boessen de taken tijdelijk hebben overgenomen.

“Van Hanegem zou zo aan kunnen sluiten, maar we leggen er geen extra druk op geven hem de tijd en de ruimte. We bellen hem ook niet elke dag op, maar onderhouden de contacten wel.”

FC Den Bosch speelt vrijdag de laatste competitiewedstrijd in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Als de Bossche ploeg wint, ontlopen ze de eerste ronde en spelen ze pas op 19 mei de eerste play-off-wedstrijd.