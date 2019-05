Boer Richard schakelt over van melkkoeien op waterbuffels: voor mozarella en yoghurt

“De koeien zijn er begin maart uit gegaan en begin april was de kudde van waterbuffels compleet”, vertelt Verschuren in de stal waar tot voor kort nog ‘gewoon’ koeien stonden. “We zijn door de strengere milieuregelgeving gedwongen om de overstap te maken. Voor het houden van waterbuffels zijn die regels minder streng.”

De overstap was volgens Verschure loodzwaar. "Het heeft ons veel kopzorgen gekost en nog, maar je moet door en daarom willen we het proberen."

Mozarella en yoghurt

De waterbuffels heeft Verschure voor het grootste gedeelte aangekocht in Italië. Het verdienmodel is net als bij die doodgewone koe: de melk. “We hebben voor de melk een afnemer gevonden die er mozzarella en yoghurt van gaat maken.” Overigens wijkt de samenstelling van waterbuffelmelk af van koemelk. Waterbuffelmelk is rijker dan koemelk. De meeste mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie kunnen buffelmelk wél verdragen.

Boer Richard Verschure heeft al z'n koeien ingeruild voor waterbuffels.

LEES OOK: Mensen denken nijlpaarden te zien in de Biesbosch, zomerhitte slaat toe

In Brabant zijn er nog maar een paar bedrijven die waterbuffels houden. Op kleinere schaal worden in Brabant onder meer waterbuffels gehouden bij de Stoeterij in Son en Breugel, waar je de buffels ook kunt knuffelen. Grootschalige exploitatie zoals nu in Genderen – waar alle koeien zijn vervangen door waterbuffels – is een nieuwe ontwikkeling. In de buurt van Heusden start binnenkort nog een bedrijf waar dan alleen waterbuffels worden gehouden.