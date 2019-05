‘Vrienden van Sint Tunnis’ hopen met petitie impasse om dorpshuis te doorbreken

Bij de drukbezochte bijeenkomst werd een petitie gepresenteerd waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen tot een nieuw, transparant plan voor Oelbroeck met draagvlak in Sint Anthonis.

Ergernis

Bron van ergernis bij ‘de vrienden van Sint Tunnis’ is de handelswijze van de gemeente, dat een extern bureau heeft ingeschakeld voor de verdere exploitatie van het dorpshuis in Sint Anthonis. Burgemeester Sijbers van Sint Anthonis gaf eerder al aan niet in te zien wat daar mis mee is.

Sijbers: “Het bestuur en de stuurgroep van Oelbroeck gaven zelf al aan op te stappen en dus hebben wij een bureau ingeschakeld om het beheer op korte termijn over te nemen. Als je gaat overleggen moet je wel de bereidheid hebben om met elkaar wat water bij de wijn te doen. Maar de verschillen waren gewoon te groot.”

In het voorstel van de stuurgroep zou de renovatie van Oelbroeck 3,2 miljoen euro kosten, terwijl het gemeentebestuur niet meer dan 1,4 miljoen euro beschikbaar wilde stellen.

Geen overleg

Volgens ‘de vrienden van Sint Tunnis’ is er echter nooit geprobeerd om tot elkaar te komen omdat er geen overleg is geweest en verzoeken tot een gesprek met het gemeentebestuur stelselmatig werden afgewezen.

Met de petitie hoopt te worden afgedwongen dat het gemeentebestuur de gesprekken met het oude bestuur, de stuurgroep en de vrijwilligers weer oppakt en met de gezamenlijke expertise tot nieuwe plannen komt voor het intensief gebruikte dorpshuis in Sint Anthonis.

Tijdelijk dicht

Het Multi Functionele Centrum Oelbroeck is nu tijdelijk dicht. Activiteiten, zoals het wekelijkse country-line dansen voor ouderen, worden voorlopig op andere plaatsen gehouden, zoals de hal van het gemeentehuis.