Bestuurder botst met auto tegen boom en belandt in de sloot

Een man is donderdagnacht op de N321 bij Gassel door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg geraakt. De wagen knalde tegen een boom en kwam een stuk verderop in de sloot terecht.

Agenten die toevallig langsreden, zagen de auto en kwamen meteen in actie. Wonder boven wonder had de bestuurder alleen lichte verwondingen en kon hij zelf de auto uitkomen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bezaaid met onderdelen

Het fietspad naast de weg lag bezaaid met onderdelen. Eén rijbaan was tijdelijk dicht.