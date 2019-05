Jantje Beton wil van #NoGameChallenge van broertjes uit Rosmalen een landelijke actie maken

Het begon tijdens Pasen, toen de broertjes een weekend zonder wifi zaten op de camping. Dan maar buiten spelen… en dat viel toch echt niet tegen. Ze besloten de zelfbedachte #NoGameChallenge te verlengen en gameden de hele meivakantie niet. Ze daagden andere kinderen uit om mee te doen.



Stichting Jantje Beton zag de actie van de jongens en was onder de indruk. De directeur van Jantje Beton sprak met Jelle en Mels af in de speeltuin ’t Kwekkeltje in Rosmalen en gaat kijken of de actie landelijke navolging kan krijgen.

Zomervakantie

Gwenn van der Doelen, de moeder van Jelle en Mels vertelt dat haar zonen 'helemaal enthousiast' zijn over de 'meeting' met de directeur. "Er is afgesproken dat er een campagne gaat komen, waarschijnlijk in de zomervakantie. Het idee is dat dit plaats gaat vinden in de overkoepelende weken dat heel Nederland zomervakantie heeft. Jelle en Mels zullen dan het boegbeeld worden omdat zij het bedacht hebben."

De jongens mochten overal over meedenken, vertelt ze. "Het is echt heel grappig dat ze geen afspraak hadden met mij, maar met de kinderen. De directeur zei ook: 'Kinderen hebben juist de leukste ideeën'." Jelle en Mels gaan voorlopig door met de challenge. "Eigenlijk vind ik het wel leuk", zegt Mels. "Ik vind het eigenlijk heel cool dat alle kinderen het gaan doen", zegt Jelle.