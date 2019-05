Man opgepakt bij wilde achtervolging na kraak parkeerautomaat

De politie kon het busje uiteindelijk stoppen in Oss (Foto: Gabor Heeres).

OSS -

Na een achtervolging door Oss heeft de politie vrijdagmorgen een 46-jarige man uit Arnhem opgepakt. Hij had vermoedelijk een kraak gezet bij parkeerautomaten in de parkeergarage aan de Oostwal in Oss.