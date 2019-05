‘Bende gij een wout’? Undercover Brabantse boeven vangen op Netflix

Ferry woont met zijn liefje Danielle en hondje Khaleesi op camping Zonnedauw in Lommel, net onder Valkenswaard. Ze vinden het ‘keigezellig’ dat ze leuke buren hebben, Peter en Anouk. Maar iedereen heeft een duister geheim. Zo begint de eerste Nederlandstalige Netflix-original serie. Vanaf vrijdag is de serie te zien.

Ferry zit diep in de (Brabantse) onderwereld. Hij verkoopt xtc-pillen. ‘Een gast met twee gezichten’. En Peter en Anouk zijn politiemensen: undercovers. Maar dat weet Ferry niet. Het politiekoppel dringt door in het leven van de boef. Heel langzaam infiltreren ze.



Eerste serie

Hoe dat in zijn werk gaat is te zien in 'Undercover'. De serie is afgelopen maanden al uitgezonden door de Vlaamse omroep VRT. "Keispannend, hard en humoristisch", zo vat Frank Lammers de serie samen. Hij speelt Ferry, een van de hoofdrollen.





"Ik ben er echt wel trots op", zegt Lammers. "Ferry is lief voor zijn vrouw maar ondertussen bestiert hij het grootste xtc-imperium van de wereld. Geweldig om zo'n opperboef te spelen".

Pilske

Misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems volgde alle tien de afleveringen en was vanaf het eerste begin enthousiast. “Het mooiste is dat dat leuke stelletje op een vriendelijke manier probeert binnen te dringen in die hele gesloten misdaadorganisatie rond ‘target’ Ferry. Barbecueën, 'pilske' drinken. Ze helpen elkaar en dat schept een band."

"Danielle en Anouk worden zelfs erg close, zeg maar gerust: intiem. Intussen spelen die undercovers een toneelstukje. Alles is vooraf bedacht: zelfs de nep-identiteitskaart. Ze moeten soms creatief ter plekke dingen bedenken om te ontdekken wat Ferry uitspookt."



New Kids

Er zitten meer Brabantse acteurs in de serie, zoals crimineel Dennis, gespeeld door Eindhovenaar Huub Smit die we kennen van New Kids (jonguh!). En Remco, gespeeld door Bosschenaar Tim Haars, ook New Kids. Loopjongens van de baas.



John is de rechterhand van Ferry, gespeeld door Raymond Thiry. Je kent hem nog van Penoza waarin hij Luther speelde. John heeft de undercovers door. Dankzij politiemol Kris die op verzoek in de politiesystemen snuffelt en John en Ferry tipt. “Die steeds dreigende ontmaskering maakt het ook echt spannend, tot op het laatste moment. Zoals in het echt schudden de criminelen rivalen en de politie van zich af door afspraken op het laatste moment te veranderen. Met peilzenders en verborgen microfoons speuren ze naar gevaren. En het is een keiharde wereld waarin mensenlevens niet zo tellen.”



Harrie Potter

De serie is ‘geïnspireerd door’ de werkelijkheid. Met de aankondiging begint ook iedere aflevering. En er zijn inderdaad opvallend veel parallellen met een van de grootste Brabantse drugszaken ooit.



Het verhaal van Ferry doet sterk denken aan de Eindhovense drugsbaron Janus van W. alias Harrie Potter. De inmiddels 57-jarige Janus maakte carrière in de wiet, pillen en coke. Zijn misdaadwinsten investeerde hij in villa’s in Lommel en een chalet op camping Parelstrand in Lommel. Het laatste wat we hoorden, is dat hij in het Belgische Beveren woonde en daarna uitweek naar Paraguay.

Hij wil onder de radar blijven en dat is niet zo gek: hij is namelijk ook opgedoken bij het gigantisch Trefpunt-onderzoek rond de Party King in Best. Alles wijst erop dat de politie probeert Janus op te sporen en voor de rechter te brengen.

Houdoe

De serie is een feest der herkenning. Je hoort vaak ‘houdoe’. ‘Bende gij een wout?’ is een vraag die zowel Ferry als Danielle diverse keren stelt. Frank Lammers is een geboren Brabo en komt authentiek over als de crimineel met het korte lontje.

Gangsterliefje Danielle speelt overtuigend een naïef 'vrouwke' uit Eindhoven, knap voor een geboren Rotterdamse. De serie speelt vooral op de Lommelse camping en eigenlijk vooral in België en in Frankrijk. En een keer in Eindhoven bij het stadion van PSV.



Zenuwslopend

Ook het undercoverkoppel verdient lof. De Belg Tom Waes van Reizen Waes en Nederlandse Anna Drijver schipperen en sturen. Zenuwslopend, gespannen, moeizaam en vooral bluffend banen ze zich een weg tussen de criminelen. En de vraag is vaak: wanneer is er genoeg bewijs en grijpen we in?



Ook dit is echt gebeurd. Janus is tegen de lamp gelopen door een undercover-koppel Billy en Nina. In 2009 is hij de bak ingedraaid. Hij kreeg tien jaar.



De serie verveelt geen moment. En voor wie verder wil kijken. Er is een cliffhanger. Deel 2 wordt al opgenomen, bevestigt Frank Lammers. Wordt vervolgd. Net als in echte wereld misschien wel.