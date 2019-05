Flinke vertraging op A58 tussen Best en Moergestel na ongeluk, weg weer vrij

Een ongeluk op de A58 van Eindhoven richting Tilburg zorgde voor flinke overlast. Op het hoogtepunt stond er vrijdagmiddag rond half één twaalf kilometer file, goed voor ruim een uur vertraging. Eén rijstrook was dicht, maar rond een uur was de weg weer vrij.

Het ongeluk gebeurde tussen Best en Moergestel. Omrijden kon via de A2 richting Den Bosch en vervolgens de N65 richting Tilburg. Inmiddels is de file weer opgelost.



Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het ongeluk en of er gewonden zijn gevallen.