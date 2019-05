Vrouw (55) die dochter van 18 neerstak moet jaar de cel in

Een 55-jarige vrouw uit Helmond moet de gevangenis in voor poging tot doodslag op haar dochter. Ze stak meerdere keren in op haar 18-jarige dochter. De rechtbank veroordeelde haar vrijdag voor dertig maanden celstraf, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. Ook moet ze meewerken aan een langdurig behandeltraject.

De vrouw kreeg in januari van dit jaar ruzie met haar dochter. Tijdens de ruzie liep de vrouw naar de keuken, pakte daar twee messen en stak vervolgens in op haar dochter, die daarbij steekwonden opliep in haar borst en arm.

Volgens de vrouw was er geen opzet om haar dochter te doden. Maar de rechter oordeelt dat ze had kunnen weten dat de vrouw had kunnen overlijden en vindt haar daarom schuldig aan poging tot doodslag.

De rechtbank zegt dat het voorval grote gevolgen had voor de dochter. Zo is ze het vertrouwen in zichzelf en anderen verloren, doordat degene die zij het allermeest vertrouwde haar in hun eigen huis probeerde te doden. De band tussen moeder en dochter is ‘onherstelbaar beschadigd’, volgens de rechtbank.

Stoornissen

De vrouw leidt volgens een psycholoog aan posttraumatische stressstoornis, een persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het gebruik van alcohol. De rechtbank beschouwt de vrouw daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. Ze krijgt een behandeltraject en een lange proeftijd. Ook mag ze geen alcohol meer drinken en moet ze haar dochter een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen.