Luchtoorlog boven Brabant: Historisch Informatiecentrum komt met nieuwe site

"De Engelsen en later ook de Amerikanen, probeerden Duitsland te bombarderen en de Duitsers verdedigden zich met jachtvliegtuigen en met afweergeschut dat in Brabant stond opgesteld", zegt René Bastiaanse. Als directeur van het BHIC was ook hij verbaasd over de grote aantal vliegtuigcrashes in Brabant. "Meer dan duizend, dat is echt heel veel."

Vliegtuigcrashes in iedere gemeente

Die luchtoorlog kwam pas goed op gang na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940. "Toen was de oorlog op de grond wel afgelopen, maar in de lucht kwam die vanaf dat moment pas goed op gang. En dat speelde zich voornamelijk af boven Brabant."

Op de nieuwe website - René Bastiaanse noemt het een satellietsite binnen die van het BHIC - heeft het historisch informatiecentrum alle gegevens over de vliegtuigcrashes bij elkaar gebracht. "Je kunt bijvoorbeeld kijken of er in je eigen gemeente een vliegtuig is neergestort", legt René Bastiaanse uit. Om daar meteen aan toe te voegen:"Er is niet één gemeente in Brabant waar géén vliegtuig is neergestort."

Cor Schrama

De site geeft ook informatie over de gesneuvelden, over de piloot en over het gecrashte toestel. "Als je doorklikt kom je bij honderden persoonlijke maar vaak ook dramatische verhalen. Bijvoorbeeld over Cor Schrama, de boerenzoon die gedood werd omdat de Duitsers hem aanzagen voor een overlevende van een gecrashte Amerikaanse bommenwerper."

Bastiaanse vervolgt: "Cor kwam toevallig voorbijfietsen toen de B17 op 13 januari 1944 in Deurne was neergestort. De Duitsers zochten naar overlevenden en namen Cor meteen onder vuur. Op de site is dat hele verhaal uitgebreid te lezen, je ziet een foto van hem, zijn overlijdensakte, zijn bidprentje en ook het proces-verbaal van de veldwachter."

'Hartstikke blij' met reacties van websitebezoekers

Hoewel de site nog maar nauwelijks in de lucht is, stromen de reacties op alle verhalen al binnen. "We zijn daar hartstikke blij mee", zegt René Bastiaanse enthousiast. "Want uiteindelijk willen we met de site niet alleen feitelijke informatie geven, maar het gaat erom dat mensen binding krijgen en met elkaar gaan praten over dat verleden. Het gaat om de verhalen van toen."

En daarmee, geeft Bastiaanse aan, is het een site die voortdurend in ontwikkeling is. "Juist de herinneringen van mensen vullen dat verhaal aan."