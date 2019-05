[VIDEO] Wat zeggen goede peilingen echt over kansen Duncan Laurence op Eurovisie Songfestival?

Laurence staat al wekenlang op de eerste plaats bij de bookmakers, met een comfortabele afstand tot de nummers twee en drie. Nederland heeft volgens de bookmakers 27 procent kans het Eurovisie Songfestival te winnen, Rusland staat op 2 met 15 procent en Zwitserland op 3 met 7 procent.

Maar het songfestival moet nog beginnen. Als Duncan Laurence maandag landt in Israël, moet hij dinsdag aan de bak voor de eerste repetitie. Dan pas zullen we echt een indruk krijgen van zijn uitvoering op het podium. En de ervaring uit het verleden leert dat er dan in de peilingen weer van alles kan gebeuren.

LEES OOK:Duncan Laurence heer en meester in peilingen voor songfestivalwinst