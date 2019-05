Honderden supporters met fakkels zwaaien Willem II uit bij vertrek naar bekerfinale

Even leek het erop alsof Willem II de beker al te pakken had. Honderden supporters met fakkels en vlaggen stonden zaterdagmiddag juichend bij de spelersbus. De spelers vertrokken naar Rotterdam voor de topper tegen Ajax.

Om zich optimaal voor te bereiden op de eindstrijd tegen Ajax, trainden de Willem II'ers zaterdagochtend besloten. In de middag gingen de spelers de bus in en wordt er koers gezet richting Rotterdam. De fans maakten van de gelegenheid gebruik om de Willem II'ers massaal uit te zwaaien. Het was een vertrek dat de spelers waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten.



Bekijk de video in de tweet (en lees verder).

'Enorme logistieke operatie'

De supporters zelf reizen zondagmiddag pas af naar Rotterdam. Liefst 18.000 fans van Willem II gaan de voetballers achterna om hen te steunen tijdens de wedstrijd tegen het favoriete Ajax. Voor hen zijn 225 bussen geregeld.

Directeur Bert Fonteijn van busbedrijf Kupers Touringcars spreekt van een 'enorme logistieke operatie'. Het bedrijf heeft zelf ongeveer tachtig bussen in eigendom, maar een deel daarvan wordt al ingezet voor andere klussen. Daarom moest het bedrijf meer dan 150 bussen regelen bij andere touringcarbedrijven. "Die bussen komen echt uit heel Zuid-Nederland nu.”

Geen schijn van kans

Willem II reist niet als favoriet af naar de Kuip. Die rol is voor Ajax, dat dit seizoen grootse indruk maakt. Met name in de Champions League. Daarin schakelde de Amsterdamse club al grote namen uit, zoals Juventus en Real Madrid. Als Ajax woensdag afrekent met Tottenham Hotspur, is de club nog maar een duel verwijderd van de eindzege. Daarnaast gaat Ajax ook aan kop in de Nederlandse eredivisie.

Volgens oud-coach Robert Maaskant heeft Willem II heeft in bekerfinale dan ook 'geen schijn van kans tegen Ajax'. "Voordeel voor Willem II is alleen dat Ajax nog in de halve finale van de Champions League zit. Willem II zal ook het 'scenario PEC Zwolle' aanhouden, dat er een paar jaar geleden geheel onverwacht met de beker vandoor ging. Maar ik denk dat we een goed Ajax gaan zien. Al krijg je tegen Ajax altijd één of twee kansen, elke ploeg."

Hype

Maaskant leidde Willem II in 2005 naar de bekerfinale. Toen was PSV de tegenstander en verloor Willem II met 4-0. "Het was geweldig", herinnert Maaskant zich. "Al vond ik de finale wat minder leuk, want we verloren dik van een heel goed PSV. Maar de hype er naar toe, het winnen van Ajax in de halve finale en het plaatsen voor Europees voetbal dat was fantastisch en blijft altijd in mijn herinnering staan."



De wedstrijd vindt zondagmiddag plaats in de Kuip. Twee keer eerder won Willem II de beker, in 1944 en 1963. Zondag is Ajax de tegenstander, op weg naar nieuwe roem.