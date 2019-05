Scheer, kneup, struif, juin: nieuw Brabants leesplenkske kan ook worden gebruikt als placemat

SINT-OEDENRODE -

Koej verwijst in Sint-Oedenrode en omgeving naar één koe. Maar in grote delen van onze provincie staat koej voor meerdere koeien. Een van de redenen voor dialectzanger Nico van de Wetering uit Sint-Oedenrode om te komen met een nieuw Brabants leesplenkske. "Een plenkske dat voor tachtig procent woorden bevat die in heel Brabant worden gebruikt en niet alleen in Sint-Oedenrode en omgeving", legt hij uit.