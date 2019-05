Hoe station Deurne het mooiste station van Engeland kán worden

Het station in Deurne is onder meer aangekleed met muurschilderingen

Michel Lintermans is ervan overtuigd dat het treinstation in Deurne het mooiste station van Engeland wordt.

Het treinstation in Deurne maakt kans om het mooiste station te worden in Engeland. Inderdaad je leest het goed: van Engeland. Het station doet mee aan de wedstrijd om de ‘ACoRP’s Community Rail Awards 2019’. Dat zijn de prijzen voor de stations met de mooiste aankleding. De wedstrijd is in principe bedoeld voor kleine en middelgrote stations van Engeland, maar Michel Lintermans (52), voorzitter van Stationspark Deurne, heeft de stoute schoenen aangetrokken en ook het Brabantse station opgegeven.

Het klinkt een beetje gek dat een Nederlands treinstation het beste van Engeland kan worden, maar Lintermans vergelijkt het een beetje met het Eurovisiesongfestival. “Net als bij het Eurovisiesongfestival doet Australië ook mee, terwijl dat geen land in Europa is.”

Lintermans ging vorig jaar naar de prijsuitreiking van de ACoRP’s Community Rail Awards 2018. Hij sprak daar met de directrice van de organisatie. “Ik vroeg aan haar of station Deurne ook mee mocht doen met de wedstrijd. Toen zei ze: 'Ja hoor, geef je maar op.' Dat was echt een wauw-moment."

Treinstation adopteren

Hij bezocht de prijsuitreiking van de wedstrijd in Engeland om te kijken hoe het station-project in Engeland geregeld was. The Association of Community Rail Partnerships (ACoRP), de organisatie achter de wedstrijd, bevordert het 'adopteren' treinstations. Vrijwilligers kunnen het treinstation 'verzorgen' zodat ze groener, aangenamer en gezelliger worden. Het station dat daar het beste in slaagt, wint de ACoRP’s Community Rail Award.

“De inschrijving is nu binnen", zegt Lintermans. "Ik laat de rest maar over me heen komen. Waarschijnlijk komt de organisatie nu naar Deurne om het station te bekijken”, zegt Lintermans. Het station in Deurne is het enige station buiten Engeland dat meedoet.

Station Deurne aankleden

Lintermans is al een tijd bezig met het aantrekkelijker maken van het treinstation in Deurne. Samen met buurtbewoners heeft hij het station al aangekleed met onder meer foto’s op de transformatorhuisjes, verschillende kunstwerken, een moestuin, een fietspomp en een drinkwatertappunt. Ook organiseert hij evenementen waarin onder andere informatie wordt gegeven over geweld in de trein.

Het project verbindt mensen met elkaar.

“Als treinreiziger wilde ik het station Deurne aantrekkelijker maken. Het gebouw is sowieso saai, daar kun je niks aan doen. Maar aan de omgeving wel, daar gaat het om”, zegt Lintermans. Wat sinds kort vooral opvalt aan de omgeving van het station in Deurne, is de muurschildering van ruim 200 vierkante meter. Hierop zijn allerlei bekende historische Deurnenaren afgebeeld.

Landelijke organisatie

Samen met de NS en ProRail is Lintermans nu bezig om een landelijke organisatie op te zetten die net als de ACoRP het aantrekkelijker maken van treinstations bevordert. “We willen mensen ondersteunen bij het adopteren van een station. Als mensen een station willen adopteren, geven wij ze advies en kijken we wat er mogelijk is. De NS geeft uiteindelijk toestemming.”

Prijsuitreiking

Op 3 oktober gaat Lintermans samen met de NS naar het Engelse Telford waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Lintermans vindt het moeilijk om zijn kans om te winnen in te schatten: “De stations in Engeland hebben vaak mooiere gebouwen. Ze bouwen bijvoorbeeld een museum of een winkel in het station. Maar de aankleding om de stations heen vind ik niet altijd zo mooi als bij ons in Deurne.”