Inwoners van Langenboom geven het dorp letterlijk energie

Het begon allemaal twee jaar geleden. En groepje mensen uit Langenboom sloeg de handen ineen en richtte de stichting Eigen Kweek op. Naar eigen zeggen om ‘van een nadeel een voordeel te maken’. De bewoners kochten gezamenlijk duurzame energie in voor een goede prijs. Ook werden onlangs zevenhonderd zonnepanelen gelegd op het dak van een schuur, die een inwoner gratis beschikbaar stelde. Die projecten leveren het dorp geld op. Inmiddels zit er 35.000 euro in de pot voor het dorp.

Samenwerking voor behoud van het dorp

“We wilden graag sparen voor als er grote problemen in het dorp zijn”, vertelt de voorzitter Ivonne van der Horst van Eigen Kweek. Zoals elk klein dorp kampt Langenboom met krimp en dat is een risico. Als te veel mensen wegtrekken, kan dit gevolgen hebben voor de toekomst van voorzieningen zoals de kerk en de basisschool.

“Daar willen we dan op kunnen anticiperen. We kunnen dan ook sneller iets doen dan bijvoorbeeld politiek gezien mogelijk is”, vertelt Van der Horst. Momenteel wordt het geld gebruikt om een plan te maken voor een dorpskroeg die dicht moet.

Dorpen voorop

Onder meer het initiatief van Eigen Kweek zorgt ervoor dat ongeveer tien procent van de huizen in Langenboom zelfvoorzienend is. Dat is heel goed, zeker vergeleken met andere plaatsen in onze provincie. De meeste gemeenten halen ondanks hele ambitieuze klimaatdoelen niet meer dan vijf procent van hun energie uit duurzame bronnen, onthulde Omroep Brabant eind maart. Behalve dus de kleinere gemeenten aan de rand van de provincie, daar ligt het percentage meestal hoger.

“De steden kunnen iets leren van de dorpen als het gaat om duurzame energie”, constateert ook Joks Janssen van onderzoeksbureau BrabantKennis. “De dorpen zijn al een fase verder omdat de bewoners gedwongen worden om met elkaar op te trekken. Het platteland is niet alleen maar kommer en kwel en achteruitgang. Het is een broedplaats voor innovatie, zeker op het gebied van duurzame energie.”

Verdienmodellen

Vanwege de krimp gaan bewoners van het buitengebied volgens Janssen op zoek naar nieuwe verdienmodellen. “Duurzame energie is een nieuwe financiële drager voor het buitengebied. Daarom worden klimaatmaatregelen ook zo goed opgepikt op het platteland. Denk bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheid zonneweides en zonnepanelen op het land van boerenbedrijven.”

Van der Horst van Eigen Kweek kan dit beamen. “Voor ons is die duurzaamheid een middel om de pot van het dorp te spekken. We kiezen voor milieubewuste maatregelen omdat we willen dat onze projecten ook op een ander front nuttig zijn. Die zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het klimaat. Maar het zorgt er ook voor dat de inwoners van Langenboom hier willen en kunnen blijven.”