'Allahoe akbar'-schreeuwer Vught in isoleercel na incident tijdens dodenherdenking

De verstoring van de dodenherdenking in Vught zaterdagavond is inderdaad ontstaan door een gevangene in de PI. Het gaat om een gedetineerde die op de zogeheten terroristenafdeling zit. Hij is per direct overgeplaatst naar een isoleercel. De PI in Vught is door het incident flink in verlegenheid gebracht.

Volgens Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt de aanstichter van de rel deze zondag gehoord, de andere gedetineerden die meeschreeuwden, volgen.

Sanctionering

Tijdens de dodenherdenking in Vught klonk er direct om acht uur uit de richting van de PI luid gejoel, en werd de leus 'allahoe akbar' geroepen.

Of het om een gecoördineerde actie ging, weet Meijer nog niet. "De gedetineerden worden zondag gehoord en hen wacht sanctionering." De schreeuwers bevinden zich op een afdeling waar per cel één gedetineerde zit. Het raam van elke cel kan een klein stukje open, waardoor het geschreeuw hoorbaar moet zijn geweest bij de mensen die vlakbij de doden herdachten.

'Het was bizar, zo hard'

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg was aanwezig bij de herdenking in Vught toen die werd verstoord. “Het was een hard gejoel van allerlei mensen door elkaar. Het duurde de hele twee minuten lang. Het was bizar, zo hard.”

Het Kamerlid kreeg zaterdagavond al bevestigd dat het geluid afkomstig was uit de PI Vught, die in de buurt van de herdenkingsplek ligt. dat het gejoel te horen was, verbaast Van Toorenburg. De CDA'er weet uit ervaring dat er strikte regels zijn in gevangenissen rond de herdenking. Ze is ooit locatiemanager van jeugdinrichting De Leij in Vught geweest.

Het Kamerlid wil opheldering over de verstoring. "Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan de minister over hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er maatregelen getroffen gaan worden."