Dodenherdenking Vught verstoord, rest herdenkingen goed verlopen in Brabant

De dodenherdenking in Brabant is over het algemeen rustig en respectvol verlopen. Omroep Brabant kreeg na een oproep slechts zeven meldingen binnen van bewuste of onbewuste verstoringen. In Vught ging het helaas wel mis, daar klonk om acht uur een hard gejoel.

“In Vught is de herdenking bij de Fusilladeplaats verstoord door schreeuwende jongelui in het bos”, schrijft Lonneke ons. “Om acht uur begonnen ze te schreeuwen vanuit het bos, dit heeft de gehele twee minuten geduurd.”

Allahoe akbar

“Precies op het moment van de twee minuten stilte hoorde ik ineens aan de achterkant van de Fusilladeplaats geschreeuw”, vertelt Stefan uit Vught. "Ik kon het eerst niet goed verstaan, maar later hoorde ik er toch echt Allahoe akbar in.”

Volgens hem was het geschreeuw niet zó hard dat de herdenking echt overschreeuwd werd, maar bleek na afloop dat veel mensen wel iets gehoord hadden. “Het duurde echt wel heel lang, maar ik kan me ook goed voorstellen dat niet iedereen er Allahoe akbar er in verstond. Voor mij was het echt wel duidelijk dat ze dat riepen.”

Gejoel

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg was aanwezig in Vught toen de herdenking werd verstoord. “Het was een hard gejoel van allerlei mensen door elkaar. Het duurde de hele twee minuten lang. Het was bizar, zo hard.”

In de buurt van de herdenkingsplaats ligt de gevangenis (PI). Mogelijk kwam het geluid daar vandaan. Toorenburg weet dat niet zeker. Er zijn namelijk strikte regels in gevangenissen rondom de herdenking, weet Van Toorenburg uit ervaring. Ze is ooit locatiemanager van jeugdinrichting De Leij in Vught geweest.

Het Kamerlid wil opheldering over de verstoring, en heeft al contact gezocht met de minister.

Ook burgemeester van Vught Roderick van de Mortel is niet blij met de verstoring van de herdenking. “Het lijkt op een doelbewuste actie. Als het vanuit de gevangenis kwam, ga ik er zeker met de directeur van de PI over in gesprek”, zegt hij in het BD.

Vuurwerkknallen

In Nuenen zouden er vuurwerkknallen zijn gehoord tijdens de herdenking. Een vrouw uit Gemert meldt dat tijdens de twee minuten in haar straat kinderen aan het schreeuwen waren.



Het lage aantal meldingen betekent waarschijnlijk dat het grootste gedeelte van onze provincie in rust en stilte heeft kunnen herdenken.