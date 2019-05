Automobilist aangehouden na wilde achtervolging door Sint Willebrord en Etten-Leur

Een 21-jarige automobilist uit Etten-Leur is zaterdagavond aangehouden na een wilde achtervolging. Die begon in Sint Willebrord en eindigde in Etten-Leur. De man heeft geen geldig rijbewijs en hij beging tijdens zijn vlucht een hele reeks verkeersovertredingen.

De auto van de man was een agent in burger rond tien uur op de Dorpsstraat in Sint Willebrord opgevallen, omdat het rechter achterlicht kapot was. De agent wist dat de man van wie de auto is, geen rijbewijs heeft. Ook bleek de APK van de auto vervallen te zijn. Daarom gaf hij de bestuurder een stopteken, maar die ging er vandoor.

Inhaalmanoeuvres

De automobilist negeerde een rood verkeerslicht en racete met een snelheid van zo'n 100 kilometer per uur over de Vosdonk . Onderweg gooide hij twee glazen flessen uit zijn auto. Een fles spatte kort voor de onopvallende auto waarin de agent zat uit elkaar.

Ook in de bebouwde kom van Etten-Leur joeg de automobilist door de straten. Tijdens zijn inhaalmanoeuvres moesten tegenliggers sterk afremmen om een aanrijding te voorkomen. De man reed ook een deel over het fietspad.

Klemrijden

Uiteindelijk reed hij bij het Toernooiveld een doodlopend hofje in en kon hij worden klemgereden. In een uiterste poging te ontkomen, reed de man nog achteruit tegen de auto van de politieman aan, maar daarna kon hij toch worden aangehouden.

In de auto van de man werd een flesje GHB ontdekt. De auto is in beslag genomen. Tijdens zijn verhoor vertelde de man dat hij ruzie heeft met een paar mensen en dat hij dacht dat hij door hen werd achtervolgd. Hij had de flessen uit zijn auto gegooid om hen af te schrikken. Hij zei dat hij pas bij zijn aanhouding zag dat het om een agent ging.