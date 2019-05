Lachgas op Bevrijdingsfestival Den Bosch niet officieel verboden, maar ‘wel extra toezicht’

Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat mensen die op Bevrijdingsdag lachgas willen gebruiken of verhandelen, niet welkom zijn op de officiële Bevrijdingsfestivals. Dit hebben festivals besloten naar aanleiding van de groeiende populariteit van het middel in combinatie met de incidenten tijdens Koningsdag. Hoewel er in Den Bosch geen sprake is van een officieel verbod, laat de organisatie van het festival weten dat er ‘extra op wordt toegezien’.

Tassen controleren

Op het terrein wordt volgens de organisatie geen lachgas verkocht. Als dat wel gebeurt zal er volgens de gemeente ‘adequaat op worden gereageerd’. Omdat er geen verbod op lachgas is aangevraagd in de evenementenvergunning, is het niet officieel verboden. Ook staat er niets vermeld in de huisregels over het gebruik van lachgas.

“Bij de ingang staat wel beveiliging die extra let op mensen die lachgas bij zich hebben. Tassen worden zoals altijd gecontroleerd op wapens en drugs, maar dit jaar ook extra op lachgas. Als mensen het middel bij zich hebben, wordt dat afgepakt. Ze worden niet het terrein afgezet”, zegt woordvoerster Niki van Rooij.

Van Rooij stipt aan dat het een familiefestival is. “We hebben een braaf publiek en voor zover ik weet is er eerder nog nooit lachgas aangetroffen op het festival. Ik verwacht dan ook niet dat dat vandaag zal gebeuren.”

Wat is lachgas?

Lachgas wordt geïnhaleerd door in en uit een ballon te ademen waar het lachgas door middel van een slagroomspuit in is gespoten. Het inhaleren van het gas zorgt bij mensen voor een kortdurende maar sterke roes. “Er is sprake van bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap”, aldus het Trimbos-instituut.

Bevrijdingsfestival

Op het Bevrijdingsfestival in Den Bosch zijn zondag verschillende optredens te zien. Onder andere zanger Jett Rebel, rockband Navarone en dj Sam Feldt treden op. Ook is er een dansworkshop, een zelfgemaakte markt en een speciaal wortelrestaurant.