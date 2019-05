Michael in Australië is Willem II-fan en zit midden in de nacht klaar voor de bekerfinale

Op ruim 16.000 kilometer van Brabant wordt de bekerfinale van Willem II tegen Ajax met minstens net zo veel passie en spanning gevolgd als in welke Tilburgse huiskamer dan ook. Michael de Bruyckere, kleinzoon van clublegende ‘Sjel’ de Bruyckere, heeft het bier al koud. ‘We’ll support Willem II tonight. Don’t you worry.’

Michael en zijn vrienden moeten er gezien het tijdsverschil van acht uur lang voor opblijven, maar dat is voor hem geen probleem. Sterker: hij doet het elke wedstrijd. “Mijn opa speelde in de jaren ’50 voor Willem II en Oranje, dus ik heb de club mijn hele leven al gevolgd. En de laatste jaren steeds intensiever”, zegt De Bruyckere met onvervalst Australisch accent in het radioprogramma Sportlunch.

Nachtuilen

“Sommige vrienden moesten lachen om mijn liefde voor Willem II, maar ze weten allemaal wie mijn opa was. Inmiddels zijn een paar van mijn maten, geboren en getogen Australiërs, ook zo gek dat ze midden in de nacht opstaan om Willem II te kijken.”

Zeker ook op deze grote zondag. “Ik heb een ‘We zijn voor niemand bang’-spandoek gemaakt en het bier koud gezet. Nu maar hopen dat Willem II wint. En als ze vroeg scoren en erop vliegen: why not. Het begint voor ons inderdaad om twee uur ’s nachts, maar we’ll support Willem II tonight. Don’t you worry.”

