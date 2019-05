Extra cameratoezicht rondom Al-Fourqaan moskee vanwege Pegida-demonstratie maandag

Bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven zijn veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met de aangekondigde Pegida-demonstratie maandagavond. Rondom de moskee hangen extra camera’s en van zondagavond tien uur tot dinsdagnacht drie uur geldt een parkeerverbod.

De anti-islamitische beweging Pegida wil maandagavond, een dag nadat de ramadan is begonnen, een manifestatie houden op het parkeerterrein bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. De organisatie wilde eerst barbecueën voor de moskee, maar dat mag niet van de gemeente. Pegida verwacht dat er tussen de twintig en vijftig demonstranten komen.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven liet eerder weten dat ze niets kwijt willen over hoeveel politie er op de been wordt gebracht om de demonstratie in goede banen te leiden. Wel zijn nu extra zichtbare en onzichtbare camera’s opgehangen en geldt er een parkeerverbod. Ook zouden er veiligheidshekken worden geplaatst.

Solidariteitsactie

Marieke Stam uit Eindhoven is het niet eens met de manifestatie en roept mensen op om zondagavond hun ‘steun te betuigen aan islamitische stadsgenoten en de ramadan met liefde te laten beginnen’. “We organiseren een solidariteitsactie omdat we niet achter Pegida staan. Wij willen laten zien dat er in Eindhoven meer mensen zijn die liefde en verdraagzaamheid willen laten zien dan haat”, zegt ze.

Marieke wil haar islamitische stadsgenoten een hart onder de riem steken door de omgeving van de moskee zo ‘vrolijk mogelijk te maken’. “We roepen mensen op om bloemen en stoepkrijt mee te nemen. Om de moskee heen staat een heg. Pegida gaat daar morgen achter staan, en wij willen die heg zo veel mogelijk versieren met bloemen en kaartjes met lieve boodschappen.”

De solidariteitsactie vindt zondagavond bij de moskee plaats van half acht tot half negen. Marieke verwacht zo’n dertig tot veertig mensen. Ze zegt dat de solidariteitsactie geen tegendemonstratie is: “We hebben geen spandoeken of iets dergelijks, we willen de boel alleen maar opvrolijken.”

Tegendemonstratie

De antifascistische groep AFA daarentegen organiseert wel een tegendemonstratie. De groep gaat maandagavond ook op hetzelfde moment als Pegida demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee. “Pegida is niet welkom in Eindhoven”, schrijft de organisatie op haar Facebookpagina.