Weer of geen weer: Bevrijdingsfestival in Den Bosch is een groot feest

Weer of geen weer, de Bosschenaren maakte er een feestje van. “Het maakt helemaal niet uit dat het regent. Vorig jaar was het wel beter, maar dit is ook helemaal prima.” Een groepje meiden heeft een groot zeil meegenomen om onder te zitten. “Zo blijven we in ieder geval droog en het is ook nog eens lekker warm.”

Het zeil ligt klaar voor als het gaat regenen.

In Den Bosch zijn er onder andere optredens van Jett Rebel, Sam Feldt en Navarone. Die laatste is nog niet zo bekend, maar viel goed in de smaak. “Het is een superleuke band en je kunt er goed op losgaan.”

Een groepje vrienden was er al vroeg bij zondagochtend, want naast het festival wordt er nog veel meer georganiseerd in Den Bosch. “We waren vanochtend geholpen bij de bevrijdingslunch. Daar komen allemaal mensen bij elkaar en ga je samen koken. En natuurlijk lekker eten!”

Op het festival loopt jong en oud rond. Ze vinden het allemaal belangrijk om de vrijheid te vieren. “Je hebt nu de vrijheid om alles te doen wat je wil en daar moet je heel vrij mee zijn.”