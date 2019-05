Willem van Hanegem gaat als adviseur FC Den Bosch naar Eredivisie proberen te loodsen

Van Hanegem gaat trainingen en wedstrijden van de Bossche ploeg observeren. Ook zal hij in de aanloop naar de halve finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles (op 19 en 22 mei) gesprekken voeren met de coaches Erik van der Ven en Paul Beekmans en keeperstrainer John Vos.

Fenomeen

Bert Ruijsch, technisch manager van FC Den Bosch, is dolblij dat het gelukt is Van Hanegem voor de club te winnen. "Na veertien jaar willen we weer heel graag de Eredivisie in en we denken dat Willem FC Den Bosch daarbij kan helpen'', zegt Ruijsch.

"Van Hanegem is een fenomeen en uniek in alle facetten. Zoals hij vroeger voetbalde, zo praat hij er ook over. Willems voetbalopvattingen volgen de kortste weg. Hij komt heel snel bij de essentie, namelijk plezier in het spelletje. Hij is volledig onafhankelijk en staat bekend om zijn eerlijkheid."

Geen trainer

van Hanegem liet maandagochtend in zijn column in AD Sportwereld al weten dat hij niets zag in een dienstverband als trainer van FC Den Bosch. “Dat is niet omdat ik de ploeg niet goed genoeg vind, want Den Bosch heeft leuke spelers in de selectie. Ik pas gewoon voor de show en het gezeik eromheen.”

Geruchten

Van Hanegem bezocht ruim een week geleden op uitnodiging een uitwedstrijd van FC Den Bosch. Nadat die club bijna twee weken geleden hoofdcoach Willy Boessen ontsloeg, gonsde het van de geruchten dat het Feyenoord-icoon tijdelijk aan de slag zou gaan in Den Bosch.

Erik van de Ven en Paul Beekmans houden dus voorlopig de taken in handen bij de Bosschenaren. “En we zijn ook gewoon tevreden over de technische staf die er nu staat”, zei Ruijsch eerder al.

Het duo krijgt ook een compliment van Van Hanegem: “Erik en Paul zijn jonge trainers die daar werken en dat zijn gasten die het echt wel zien."