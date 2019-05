Willem van Hanegem 'past voor de show en het gezeik' en wordt geen trainer van FC Den Bosch

De zoektocht van FC Den Bosch naar een nieuwe trainer moet weer verder. Willem van Hanegem wil de club best bijstaan met technische en tactische tips, maar heeft geen trek in de trainerspositie. ‘Ik pas gewoon voor de show en het gezeik eromheen.’

“Ik word geen trainer in De Vliert”, schrijft De Kromme in zijn column in AD Sportwereld, die maandag verschijnt. “Dat is niet omdat ik de ploeg niet goed genoeg vind, want Den Bosch heeft leuke spelers in de selectie. Ik pas gewoon voor de show en het gezeik eromheen.” De 75-jarige oud-international vindt dat er te veel ‘gedoe’ is rond een trainer in het betaald voetbal.

Geruchten

Van Hanegem bezocht ruim een week geleden op uitnodiging een uitwedstrijd van FC Den Bosch, dat bijna twee weken geleden hoofdcoach Willy Boessen ontsloeg. Sindsdien waren er geruchten dat het clubicoon van Feyenoord tijdelijk aan de slag zou gaan in Den Bosch.

Erik van de Ven en Paul Beekmans houden dus in elk geval voorlopig de taken in handen bij de Bosschenaren. “En we zijn ook gewoon tevreden over de technische staf die er nu staat”, zei manager voetbalzaken Bert Ruijsch eerder al.

Het duo krijgt ook een compliment van Van Hanegem: “Erik en Paul zijn jonge trainers die daar werken en dat zijn gasten die het echt wel zien. Als ze advies nodig hebben, kunnen ze mij altijd bereiken.”