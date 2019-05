Autobranden Oss houden maar niet op, weer twee wagens in vlammen op

Aan de Dasseburght in Oss zijn zondagavond twee auto's in vlammen opgegaan. Het is de zesde keer deze week dat Oss wordt geteisterd door autobranden.

Twee geparkeerde auto's van het merk Opel stonden rond halfelf in vuur en vlam. Een grote groep buurtbewoners stond te kijken terwijl de brandweer het vuur doofde. Er is een Burgernetmelding verzonden in de hoop de daders te vinden.

Al maanden zijn er autobranden in Oss. Ook in de nacht van zaterdag op zondag werd een auto in brand gestoken op de Van Reenenstraat, slechts één kilometer verwijderd van de Dasseburght.

Oproep

De afgelopen weken - na een oproep van burgemeester Wobine Buijs begin deze maand om uit te kijken naar een mogelijke pyromaan- was het even rustig, maar sinds eind april is het weer raak.