Behandeldirecteur PI Vught werkt na fouten in zaak Michael P. nu voor kliniek in Den Dolder

De directeur die in de gevangenis in Vught verantwoordelijk was voor de behandeling van Michael P. werkt inmiddels voor de psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder. Dat is de kliniek waar Michael P. werd behandeld toen hij de Utrechtse Anne Faber verkrachtte en doodde. Dit schrijft De Telegraaf maandag.

Michael P. werd vanuit de PI in Vught overgeplaatst naar de kliniek in Den Dolder. Bij deze overplaatsing werden fouten gemaakt onder leiding van de directeur die nu voor de kliniek in Den Dolder werkt. Zowel deze kliniek als de gevangenis in Vught kregen in maart ernstige kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd.

Michael P. zat vast in Vught voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010. Later werd hij overgeplaatst naar een kliniek in Den Dolder. Nog tijdens zijn behandeling hier verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Utrechtse Anne. Volgens de rapporten is in beide instellingen niet goed ingeschat welk risico Michael P. nog vormde voor de maatschappij. De gevangenis in Vught noemde hem een 'modelgevangene'.

'Respectloos'

De familie van Anne Faber noemt de overplaatsing van de directeur in De Telegraaf respectloos. “Het ontbreekt de bestuurders van Fivoor en de PI Vught aan realiteitszin en moreel besef. Ze doen de moord op Anne af als een bedrijfsongevalletje”, laat de oom van Anne namens de familie aan de krant weten. Ook D66 reageert met afschuw.

De verantwoordelijke directeur werkt volgens De Telegraaf sinds 1 maart als bestuurder bij Fivoor, de organisatie achter de kliniek in Den Dolder. Zijn vertrek bij de PI in Vught was volgens minister Dekker van Rechtsbescherming niet gedwongen. Fivoor laat in de krant weten dat de harde conclusies in de onderzoeksrapporten geen gevolgen hebben voor de positie van de bestuurder nu.