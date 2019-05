Nelly zocht de rust op, maar het bospaadje bij haar huis wordt straks een drukke doorgaande weg

De Jagersboschlaan ligt op een steenworp afstand van de drukke N65, de provinciale weg tussen Den Bosch en Tilburg. Die N65 wordt flink aangepakt. Kruispunten gaan verdwijnen om de weg veiliger te maken. Een miljoenenproject waar iedereen blij mee is, ook de bewoners van de Jagersboschlaan. "Natuurlijk snappen wij het algemeen belang wel", zegt bewoner Peter Collard.

Van bospaadje naar ontsluitingsweg

Bewoners uit de buurt kunnen door de verdwijnende kruispunten straks niet meer zomaar de N65 op draaien en dus moeten ze een andere weg zoeken. De gemeente heeft haar oog laten vallen op de Jagersboschlaan.

De bewoners van de 14 huizen zijn bang dat hun idyllische bosweg gewoon een ontsluitingsweg gaat worden. "Ik denk dat een deel van Vught-West door de straat gaat rijden. Dan wordt het echt druk", zegt Peter Collard. "Nu komen er hoogstens vijf auto's langs, straks zijn dat er duizend."

'Geen privacy meer'

Nelly zit dan met haar tuintje tegen de weg aan. "Terwijl het hier zo rustig is, we hadden net een mooi zithoekje gemaakt. De automobilisten kunnen straks zo'n beetje zien wat we op tafel hebben staan en wat voor koffie we drinken. We hebben geen privacy meer."

Overal in de buurt hangen inmiddels de spandoeken en de protestborden. De lokale SP is een petitie gestart. Volgens Nelly zijn er ruim 500 handtekeningen binnen. 'Wij willen die ventweg' staat er op de protestborden te lezen. Nelly heeft er inmiddels vier aan haar schuurtje hangen.

Gang naar de rechter

De bewoners voelen zich in de kou gezet door de gemeente. "De gemeente wil niet eens een onderzoek doen naar alternatieven, terwijl die er in onze ogen echt wel zijn", zegt Nelly, die een gang naar de rechter niet schuwt. "Zo'n stukje ga je niet opgeven."

"De provincie wil graag een fietssnelweg langs de N65", zegt Peter Collard. "Wij dachten aan een aanpassing van die fietssnelweg zodat er ook auto's kunnen rijden. De provincie heeft gezegd dat het niet onmogelijk is, maar de gemeente gaat er niet op in."