Zwaar ongeval met vrachtwagen op de A2 bij Eindhoven, traumahelikopter opgeroepen

EINDHOVEN -

Een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens op de A2 bij Eindhoven zorgt maandag rond tien uur voor een vertraging van een uur. De hoofdrijbaan van de A2 is in noordelijke richting dicht. Naar verwachting is de weg pas om kwart over vier vrij. Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een traumahelikopter is iets na tien uur op de snelweg A2 geland.