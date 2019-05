Duncan Laurence stuitert van enthousiasme voor vertrek naar Eurovisie Songfestival in Tel Aviv

Als we Duncan vlak voor zijn vertrek even spreken, staat hij letterlijk te stuiteren van enthousiasme: "This is the moment I've been waiting for. Hij is er eindelijk, de dag waarvan we allemaal wisten dat ie zou komen."

Hoe hij zich voelt? "Heel erg, heel erg excited. Ik heb een energie van top tot teen die vannacht al begon. Ik kon niet slapen, werd om het half uur wakker. Kijkend op de klok en denkend: kan ik al?! Het is echt te gek."

Duncan treedt volgende week donderdag tijdens de tweede halve finale op met zijn nummer Arcade. Hij heeft zich goed opgeladen voor zijn avontuur in Israël. “Door mijn rust te nemen, goed te slapen en goed te eten. Eigenlijk hoe ieder mens dat doet.”

Favoriet

De Tilburger wordt gezien als de favoriet en dat voelt best wel een beetje gek. “Je weet nog niet precies wat er in Tel Aviv is. Wat voor media er zijn en wat voor aandacht er komt. Dat is best spannend. Ik zie de rol van topfavoriet als een heel groot compliment.”

Nuchter

Duncan heeft zich voorbereid op alle aandacht, maar hij weet ook dat het afwachten is wat er gaat gebeuren. “Ik weet dat er veel aandacht zal zijn, zeker met de favorietenrol. Maar goed. Gewoon lekker nuchter blijven, met beide benen op de grond staan, dan komt het helemaal goed hoor.”

Repetities

De eerste dag in Tel Aviv is al meteen spannend voor de zanger. Dinsdag heeft hij zijn eerste repetitie en dan is te zien hoe zijn act eruit gaat zien op het Songfestival.

Duncan staat nog steeds stevig bovenaan bij de bookmakers, met een winkans van 26 procent. Maar wat zegt dat nou eigenlijk? We leggen het hier voor je uit:

