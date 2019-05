Songfestival volgens AVROTROS vooralsnog niet in gevaar door onrust in Israël

Woordvoerder Eric Dekker van de AVROTROS houdt het nieuws goed in de gaten en wordt door de organisator van het Songfestival EBU (European Broadcasting Union) op de hoogte gehouden. “Het is verschrikkelijk nieuws, maar het is in ieders belang dat er rust komt.”

Niet in gevaar

Volgens Dekker is het Songfestival niet in gevaar. “De organisatie en wij houden het goed in de gaten. We hebben niet het idee dat onze veiligheid in het geding is. We hopen voor iedereen en ook voor de bevolking dat er snel rust komt.”

Ondanks de omstandigheden neemt Dekker geen maatregelen. “We zijn te gast bij de EBU en in Tel Aviv. We hebben de indruk dat er alles aan gedaan wordt dat het Songfestival gewoon door kan gaan.”

Tel Aviv

Duncan Laurence is maandagochtend vertrokken naar Tel Aviv om zich voor te bereiden op het Eurovisie Songfestival. Hij zal donderdag 16 mei optreden in de tweede halve finale met zijn nummer Arcade.

