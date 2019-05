'Den Bosch ging in de fout bij nieuw theater', architecten dreigen met kort geding

De Rotterdamse advocaat Bert van Miechem eiste dat Den Bosch maandag 'voor 14.00 uur' met een reactie zou komen. Die reactie is er nog niet en Van Miechem legt zich daarbij neer. Hij verwacht 'dinsdag of woensdag' een brief van de gemeente Den Bosch.

NOAHH gaat tekenen

In februari onthulde Den Bosch dat het Amsterdamse architectenbureau NOAHH de plannen gaat maken voor het nieuwe Theater aan de Parade. Bij dat persbericht zat toen een aantal schetsontwerpen van NOAHH. Het ging om schetsen die de de basis zijn voor een definitief ontwerp waaraan nu wordt gewerkt. De nieuwe schouwburg zou in 2023 de deuren moeten openen.

De binnenkant van Theater aan de Parade op de schets van NOAHH.

Vier andere architectenbureaus hebben ook geprobeerd de opdracht binnen te slepen. Dat zijn architectenbureau Frits van Dongen, de AMA-groep, MVRVD en Kraaijvanger Architects.

Veranderen mag niet meer

Volgens de regels mag een plan ná de aanbesteding niet meer veranderen. Het is dus niet toegestaan een eenmaal uitgekozen architectenbureau een heel ánder ontwerp te laten maken. Bij een 'wezenlijk verschil' moet er opnieuw worden aanbesteed, zegt ook de BNA, de Brancheverenigng van Nederlandse Architectenbureaus.

Het definitief ontwerp is er nog niet. Maar Bert van Miechem en zijn vier klanten zijn ervan overtuigd dat Den Bosch juist bij deze regel de fout in is gegaan.

Plannen passen niet in bestemmingsplan

Volgens hem past het eisenpakket dat de gemeente Den Bosch heeft opgesteld niet in het bestemmingsplan. "In het eisenpakket staan meer bouwlagen dan het bestemmingsplan toestaat." Om het plan van NOAHH straks wel in het bestemmingsplan te laten passen, moet het dus worden veranderd en dat mag niet volgens de aanbestedingsregels.

Het uitzicht op de Parade vanuit de nieuwe schouwburg op een schets van NOAHH.

De gemeente Den Bosch wil nog niet reageren. In een brief aan de gemeenteraad staat dat de stad zich aan de regels heeft gehouden. De afgewezen architectenbureaus hadden bezwaar kunnen maken tegen de keus voor NOAHH. Dat hebben ze niet gedaan waarna Den Bosch gewoon verder kon.

In de gemeenteraad

In de gemeenteraad komt de zaak dinsdagavond ter sprake. Dat is in het vragenhalfuur waarbij het college raadsleden op de hoogte brengt over lopende zaken.

Van Miechem gaat er van uit dat Den Bosch de plannen opnieuw moet aanbesteden. Dat kost tijd en geld, geeft hij toe. "Maar als we het eerst op een rechtszaak aan laten komen, kost het nog meer tijd en geld."

De bouw van het nieuwe Theater aan de Parade zorgt al jaren voor veel ophef. Eerst heeft de stad lang gedebatteerd over de plaats waar het nieuwe theater moest komen. Daarna bleken de plannen veel meer te kosten dan de stad wilde betalen.