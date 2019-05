Politicus, arts en tuinbouwer willen legaal wiet kweken en zo mensen met pijn helpen

Toine Manders uit Asten wil in de wietteelt. De lijsttrekker van 50PLUS voor de Europese verkiezingen heeft samen met een arts en een tuinbouwer grootse plannen om op een legale manier medicinale wietolie te gaan maken. “We kunnen zo mensen met pijn helpen. En hiermee halen we de wietteelt uit de criminaliteit.”

Manders hoopt mee te kunnen doen aan een landelijke proef met legale wietteelt. In het regeerakkoord staat dat er op zes tot tien plekken geëxperimenteerd gaat worden met de verkoop van legaal geteelde wiet. Eerder al meldden de burgemeesters van Eindhoven, Tilburg en Breda mee te willen doen aan de proef.

Pijnbestrijding

“We willen mensen die enorm pijn lijden, verlossen van die pijn. En dat op een legale manier”, aldus Manders. “Veel mensen hebben baat bij medicinale cannabisolie. Als arts wil je je patiënten een kwalitatief hoogwaardig product kunnen leveren. Daarom hebben we dit groepje geformeerd.”

“Op dit moment is medicinale cannabisolie via veel schimmige kanalen te koop", legt hij uit. "Je weet niet wat je precies krijgt. Als wij die olie zelf gaan maken, kunnen we ervoor zorgen dat de olie biologisch is, maar bovenal steeds dezelfde kwaliteit heeft. De arts, apotheker en teler waken daarover.”

'Goede olie en minder criminaliteit'

Het drietal wil de medicinale wietolie in eerste instantie gaan verkopen in eigen shops. “Maar als er genoeg is, dan zien we natuurlijk ook graag dat het in coffeeshops verkocht wordt.”

Geld verdienen is niet het doel. “Als het wat oplevert is dat mooi meegenomen”, aldus Manders. “Maar we willen vooral mensen helpen. Want soms helpt een paracetamolletje gewoon niet meer. En wellicht zorgen we er met deze legale teelt tegelijkertijd voor dat de criminaliteit in Brabant wat minder wordt."

Stappen

Maar voor het zover is heeft het drietal nog de nodige stappen te nemen. “Eerst moet de gemeente Helmond akkoord gaan met het plan”, vertelt Manders. "En dan moet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het nog goedkeuren. Daarna kan je pas echt aan de slag.”

Dinsdagavond bespreekt de raad van Helmond de plannen.