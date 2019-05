Natuurmonumenten staat voor een raadsel: 'Waar zijn de mestkevers gebleven?'

Mestkevers zijn vaak te vinden bij de koeienvlaaien en de paardenpoep op de Kampina. Maar hoe goed boswachter Irma de Potter de grond ook afspeurt, het karakteristieke diertje, dat een balletje mest voor zich uitrolt, is nergens te bekennen. "Ze zijn er een stuk minder de laatste tijd en we weten niet waarom."

Lichtvervuiling?

De boswachter heeft inmiddels wel wat theorieën, maar of die kloppen? "Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er meer lichtvervuiling is. Mestkevers navigeren op de Melkweg, als ze onderweg zijn naar hun hol. Misschien kunnen ze het niet zo goed meer zien. En zijn er minder broedsuccessen."

Volgens De Potter is de sterrenhemel van levensbelang voor de kever. "Ze moeten in een rechte lijn lopen met hun bal, anders lopen ze kans om weer bij dezelfde hoop poep uit te komen."

Belangrijke dieren

De mestkevers zijn belangrijk voor de Kampina. "Het zijn echte bodemverbeteraars, omdat ze met hun mestballetjes de grond inkruipen om daar eitjes te leggen", zegt boswachter Irma de Potter. "In mest zitten vaak zaden van planten en die worden ook verspreid."

Maar de laatste tijd worden de mestkevers bijna niet meer gezien op de Kampina en dat baart Natuurmonumenten een klein beetje zorgen. "Maar we maken ons zorgen over de hele natuur", zegt De Potter, verwijzend naar het laatste rapport over onder meer biodiversiteit, dat maandag uitgekomen is.



Speuren in de poep

En dus roept Natuurmonumenten de wandelaars op de Kampina op om niet alleen naar het mooie landschap te kijken, maar vooral ook te speuren in de poep. Vooral in de buurt van de kuddes runderen en paarden, want de mestkever is dol op verse poep.

Aan mensen die de mestkever zien, wordt gevraagd dit te melden op de webpagina van de Kampina bij Natuurmonumenten.