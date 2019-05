Grote brand in Sint Hubert onder controle, geen gewonden

Grote brand in een loods in Sint Hubert. (Foto: SK-Media)

De brandweer rukte dinsdagmiddag massaal uit voor een grote brand aan de Petersweg in Sint Hubert. Een grote bedrijfsloods stond daar in brand. Er kwam veel rook vrij wat in de wijde omgeving te zien was.

Het vuur werd tegen één uur ontdekt en rond halfdrie werd het sein brand meester gegeven. Het ging volgens de brandweer om een brand in een loods van 20 bij 50 meter, dat is ongeveer duizend vierkante meter. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is.

‘Enorme knallen’

Ooggetuige Geert Verstegen stond naar de brand te kijken. “Een bedrijfsloods stond helemaal in de hens. Bij het getroffen bedrijf, SKY-Engineering.com, werden auto’s getuned en de loods ligt aan de rand van het dorp."

Tijdens de brand klonken regelmatig knallen, volgens de inwoner van het dorp. “Dat waren gasflessen die ontploften. Dat was steeds een enorme knal. Er stonden zeker honderd mensen te kijken.”