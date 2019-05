Grote brand in loods in Sint Hubert

Grote brand in een loods in Sint Hubert. (Foto: SK-Media)

De brandweer is dinsdagmiddag massaal uitgerukt voor een grote brand aan de Petersweg in Sint Hubert. Er staat daar een grote bedrijfsloods in brand. Er komt veel rook vrij bij de brand, dat is in de wijde omgeving te zien.

De brand werd tegen één uur ontdekt. Het gaat volgens de brandweer om een brand in een loods van 20 bij 50 meter, dat is zo'n 1000 vierkante meter. Het is nog onduidelijk of er personen in de loods zijn of waren toen de brand uitbrak.

Al snel werd de brand opgeschaald naar grote brand. Vanwege de afgelegen locatie is het moeilijk om aan water te komen.

‘Enorme knallen’

Ooggetuige Geert Verstegen staat naar de brand te kijken. “Een bedrijfsloods staat helemaal in de hens. Bij het getroffen bedrijf, SKY-Engineering.com, worden auto’s getuned en ligt aan de rand van het dorp. Ik hoor van omstanders dat die persoon een paar keer een vergunning heeft aangevraagd maar dat die steeds is afgewezen.”

Steeds klinken er knallen, volgens Geert. “Dat zijn gasflessen die ontploffen. Dat is steeds een enorme knal. Er staan zo’n honderd mensen te kijken.”