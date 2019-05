Willem II-supporter past tatoeage aan na verliezen bekerfinale: 'Ik heb geen greintje spijt'

Op zijn rug staat een enorme KNVB beker met de datum van de wedstrijd, 5 mei. "De tatoeage is een aandenken aan de finale, het maakte niet uit of we zouden winnen of verliezen", vertelt de trotse supporter. "De bekerfinale was een mooie ervaring, dat pakken ze me nooit meer af."

De Tilburger had er wel goed over nagedacht. Zo had hij expres nog geen 'winnaar' in de beker gezet. Dat is maar goed ook, want Willem II heeft afgelopen zondag de finale verloren. Daarom is de tatoeage nu aangepast en staat er 'finalist'.

LEES OOK:Willem II-fan zet alvast tatoeage van KNVB-beker op zijn rug, ruim voor finale in Rotterdam

Geen spijt

Van te voren had Wesley al gezegd dat hij geen spijt zou krijgen als zijn Tricolores de finale zouden verliezen. Dat heeft hij nog steeds niet. "Ik heb er echt geen greintje spijt van. Ik ben nog heel trots", vertelt de supporter. “Ze hebben de finale gehaald en dat is al heel bijzonder. Het was het mooiste moment van mijn leven, ondanks het verlies.”

Ook tatoeëerder Eric Bakker van Stillwaters tattoo in Tilburg zag de overtuiging van Raaijmakers. Bakker vroeg Wesley wel een paar keer of hij het zeker wist. “Hij had zo’n duidelijk verhaal en geen enkele twijfel, dat we het gewoon aandurfden. Bovendien konden we het makkelijk aanpassen", legt hij uit.

Lees verder onder de tweet

Andere tatoeages

En er komen nog veel meer Willem II-tatoeages op het lichaam van Raaijmakers. "Ik ga heel snel het complete clublied op mijn rug laten zetten." En wat als zijn club nog een keer de bekerfinale haalt? "Dat zet ik er gewoon een tweede beker bij. De club zit echt in mijn hart."