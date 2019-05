Arnoud Heinen landelijk boegbeeld voor HandicapNL: 'Ik ben meer dan mijn gezicht'

“Zoals zoveel leeftijdsgenoten ben ik druk met werk en studie. Ik werk als engineer, volg daarnaast een HBO-studie en doe vrijwilligerswerk, als steward bij PSV." Heinen leeft een normaal leven, maar wordt toch regelmatig geconfronteerd met zijn aparte uiterlijk.

"Eigenlijk heb ik een dubbele aandoening. Degene die je ziet, maar daarnaast ook de gevolgen daarvan." Naast dat hij ervan overtuigd is dat zijn uiterlijk vrouwen afschrikt, maakt het hem ook onzeker.

Bewustwording

"Ik sta positief in het leven, maar door mijn uiterlijk en vroegere reacties durf ik niet meer zo snel op iemand af te stappen." Heinen is niet gefrustreerd of boos, maar roept wel op tot bewustwording.

"Mensen moeten leren voorbij de handicap te kijken. Ik ben gewoon normaal, ik kan liefhebben, ik heb een goede baan. Ik ben meer dan mijn gezicht." Een boodschap die HandicapNL uitdraagt met Heinen, maar ook met een jongen met het Syndroom van Down en een vrouw wiens arm geamputeerd is.

Bekijk de video en lees verder.

Vleeskeuring

De Eindhovenaar deed enkele jaren geleden mee aan het BNN-programma The Undateables. Een show voor mensen voor wie het erg moeilijk is om een afspraakje te maken en liefde te vinden. "Dat was wel eng, maar ik sta positief in het leven en wil gewoon niet alleen blijven."

Heinen heeft meegemaakt dat hij op datingsites zonder foto heel leuk contact had, maar zodra er foto's werd uitgewisseld was dat meteen over. "Ik zit om die reden ook niet op Tinder, dat is gewoon een vleeskeuring en daar word ik toch de hele tijd de verkeerde kant op geswiped."

Als bestuurslid van Laposa, de Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen, kent Arnoud de nodige mensen die echt eenzaam zijn. "Ze zijn geestelijk en sociaal helemaal in orde, maar door hun aandoening is het aangaan van relaties toch een moeilijk verhaal."

Twijfel

Als er op straat gevraagd wordt of mensen begrijpen dat het moeilijk is voor Arnoud om in contact te komen met vrouwen, twijfelen de voorbijgangers. Pas als Heinen met een lach zegt dat ze gewoon eerlijk mogen zijn, durven ze te zeggen dat ze het snappen.

"Mensen zijn toch op uiterlijk gericht en dat is eigenlijk wel zielig en oneerlijk voor Arnoud", zegt een jongetje. Een andere voorbijgangster zegt het niet te snappen. "Hij lijkt mij juist zo open en vrolijk, maar het geeft maar weer eens hoe erg we als samenleving gericht zijn op uiterlijk."

Een andere vrouw durft na enig aandringen toe te geven dat ze snapt dat Arnouds uiterlijk niet helpt. "Maar ik ben zo opgevoed dat ik toch echt naar het innerlijk kijk." Ook de eerdere voorbijgangster zegt dat. "Ik probeer mijn dochters ook mee te geven dat schoonheid van binnen zit en niet van buiten." En dat is precies waar het Arnoud en HandicapNL om te doen is.