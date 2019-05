Drugslab op landgoed in Elsendorp, straffen geëist van 3,5 jaar

Tegen vier verdachten die zijn opgepakt voor een drugslab op een landgoed in Elsendorp zijn celstraffen geëist tot 3,5 jaar. Het lab werd in juli vorig gevonden in een schuur op terrein aan de Elsendorpseweg na een anonieme tip.

Het gaat om mannen van 22, 22, 28 en 46 jaar. Tegen een vijfde verdachte (54) werd anderhalf jaar cel geëist.

Spullen en grondstoffen

Justitie verdenkt de verdachten ook van het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine door de schuur aan te passen en spullen en grondstoffen te hebben voor de productie van de drugs. In het drugslab werden verschillende vaten en jerrycans met chemicaliën of resten daarvan gevonden.

Bij het lab hield in juli het arrestatieteam twee verdachten aan. De derde verdachte ging ervandoor, maar werd later door de inzet van een politiehond gearresteerd. In een woning in Elsendorp werd diezelfde avond nog drie verdachten opgepakt.

