Man probeert vrouw (59) in bestelauto te trekken, politie zet 'alles op alles' om dader te vinden

DEN BOSCH -

Een 59-jarige fietsster is maandagavond op de Moerputtenweg in Den Bosch aangevallen door een onbekende man. Hij probeerde de vrouw in zijn bestelauto te sleuren, maar ging er toch vandoor toen het slachtoffer het portier wist dicht te trappen. De politie zet ‘alles op alles’ om de man te vinden.