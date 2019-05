Eric is ongeneeslijk ziek, maar hij hoopt dat hij zijn 2,5 meter lange modelboot kan afmaken

Eric groeide op bij de Rotterdamse haven en heeft van kinds af aan een passie voor schepen. Zijn huis staat vol met modelboten. Maar het historische oorlogsschip waar hij aan werkt, uit 1658 en liefst 2,5 meter lang, is met recht zijn pronkstuk.

Eric is een man van de details. Hij laat boeken zien over oude schepen waar hij informatie uit haalt. Alle onderdelen maakt hij zelf. Het hout komt van een gespecialiseerd bedrijf in Arnhem, de metalen onderdelen zijn van de bouwmarkt. Zelfs de slaaphutten en de keuken zijn tot in detail op schaal nagebouwd.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Doorgaan met leven

Dat Eric slokdarmkanker heeft, weet hij pas sinds januari. Hij wil zo goed en kwaad als het gaat gewoon doorgaan met leven. Het afbouwen van de modelboot houdt hem goed bezig, maar hij doet het niet als afleiding voor zijn ziekte.

Ondanks de chemokuur voelt hij zich nu redelijk goed. Al heeft heeft hij wel koude vingers en moet met dit kille voorjaarsweer de kachel aan om hem warm te houden.

Museum

Binnenkort hoort Eric weer van de artsen hoe hij ervoor staat. Maar dat hij niet te genezen is, staat vast. Toch heeft de optimistische en positief ingestelde kankerpatiënt er vertrouwen in dat de boot nog wordt afgebouwd.

Binnen een jaar moet zijn levenswerk klaar zijn. Hij hoopt dat het later ooit tentoongesteld wordt in een museum.