Bijna 2000 euro in één dag tijd, geld stroomt binnen na inbraakgolf bij Weverkeshof in Nuenen

Vier inbraken in vijf maanden tijd bij dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen. Danielle van Dosselaar is verbijsterd. "Een plek waar zóveel vrijwilligers met zóveel liefde ontzettend veel tijd en energie stoppen in de dieren, de moestuin en talloze activiteiten. Daar word je toch boos van?" Ze besloot een crowdfundingsactie te beginnen. En het initiatief krijgt veel sympathie, want in een dag tijd is er al ruim 1900 euro gedoneerd.

"De Weverkeshof heeft een speciaal plekje in m'n hart", vertelt de Nuenense. "Mijn zoontjes van 2 en 4 jaar oud komen er graag. Ze scheuren er rond op de fietsjes, spelen in het speeltuintje of in de zandbak en aaien de geitjes. En veel mensen uit Nuenen en omgeving denken er precies hetzelfde over."

Werkbladen gesloopt en stroop op vloer

De reeks inbraken bij de dorpsboerderij begon in november vorig jaar. De kluis werd opengebroken en enkele honderden euro's werden meegenomen. Daarna was het nog drie keer raak, steeds met een kleine buit.

Iedere keer richtten de daders flink wat vernielingen aan, onder meer aan deuren, deurposten en ruiten. Ook werd er een muur uitgeschopt en werkbladen gesloopt. Daarnaast zijn er ooit eieren kapot gegooid, is stroop op de vloer gegooid en daarna nog een zak meel.

"Pure treiterij lijkt het", aldus Van Dosselaar. "Er is sowieso eigenlijk niks te halen. Ze vertrekken met een fooienpot en zakken chips, dat is toch niet de moeite waard? Ga dan een bank beroven, denk ik dan."

140 donaties

Niet alle inbraakschade wordt door de verzekering gedekt. Met het ingezamelde geld hoopt Van Dosselaar dat de materiële schade in het pand gerepareerd kan worden. Vijfduizend euro, dat is het streven. Dinsdagavond hadden ruim 140 mensen gedoneerd.

"Ja, het gaat hard", zegt ze. "Ik had het niet gedacht, wel gehoopt. Als het zo doorgaat, hebben we het geld zo binnen!" De Weverkeshof laat weten heel blij te zijn met het initiatief. "We zijn haar heel dankbaar."