Vleesverwerker Vion gaat onderzoek doen naar eigen stankoverlast

Vleesverwerker en slachterij Vion in Boxtel gaat onderzoek doen hoe ze de stankoverlast kan aanpakken. Dit gebeurt in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Boxtel.

Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd om de bedrijfsactiviteiten in Boxtel verder uit te breiden. Veel bewoners hebben last van de stank en maken zich zorgen dat dit probleem alleen maar groter wordt.



Niets meer ruiken

Volgens de gemeente moet de insteek van het onderzoek zijn dat Boxtel niets meer ruikt van de activiteiten van Vion. Gekeken wordt of dit met technische maatregelen en verbeterde interne procedures haalbaar is. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen.





Los van het onderzoek gaat de gemeente de vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van Vion beoordelen. Waarschijnlijk ligt het ontwerp-besluit vanaf 17 mei ter inzage.