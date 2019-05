Willem II pakt aanvoerdersband Jordens Peters voor onbepaalde tijd af

De club laat op de eigen website weten dat er na de bekerfinale is gesproken met Peters. Uit dat gesprek is uiteindelijk besloten dat de 32-jarige verdediger voor onbepaalde tijd de aanvoerdersband niet meer draagt. Peters zelf vindt nu dat hij zich had moeten beheersen na zijn wissel. "Dat lukte niet, waarvoor ik mijn excuses inmiddels heb aangeboden."

Trainer Adrie Koster reageerde kort op het besluit: "Dat Jordens teleurgesteld was over zijn wissel is goed te begrijpen. De wijze waarop hij zijn onvrede uitte, kunnen we echter niet accepteren. Om die reden draagt hij voorlopig niet de band."

TeamPeters

De supporters van Willem II lieten gisterenavond al blijken het niet eens te zijn met de beslissing van de club. Veel supporters namen het op voor Peters en konden geen begrip opbrengen voor de keuze van de club om de aanvoerdersband af te pakken.

Gooien met voetbalschoenen

Peters werd tijdens de bekerfinale gewisseld, wat bij hem zelf voor grote frustratie zorgde. Volgens verschillende geruchten heeft de aanvoerder in de dug-out gegooid met zijn voetbalschoenen en wilde hij na de wedstrijd een fotograaf te lijf gaan. Willem II wil dit noch bevestigen, noch ontkennen.

Ook tegen Omroep Brabant uitte Peters na de bekerfinale zijn ongenoegen. “Ik begrijp de wissel niet”, zei hij toen. “Het is geen goed signaal naar het team als je de aanvoerder naar de kant haalt. Maar de coach zal er een bepaalde reden voor hebben.”

