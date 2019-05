Frustratie en trots bij spelers Willem II na bekerfinale: 'We hadden op iets mooiers gehoopt'

Jordens Peters na Willem II-Ajax: "We hadden gehoopt dat we deze mensen iets moois hadden kunnen geven."

Frustratie en teleurstellingen was wat er heerste bij de spelers van Willem II na de 0-4 nederlaag in de bekerfinale, maar over een paar dagen komt daar trots voor in de plaats. De nederlaag kwam hard aan, maar de hele aanloop en de rol van de supporters zorgt toch al een beetje voor een goed gevoel. 'We hadden gehoopt dat we deze mensen iets moois hadden kunnen geven.'

Bij de opkomst op het veld keek Freek Heerkens naar rechts, daar zag hij een enorm Willem II-spandoek. Trots, dat was het gevoel dat hij toen had. “Trots op de club, trots op de supporters, trots dat ik voor deze club mag spelen.” Aanvoerder Jordens Peters keek met hetzelfde gevoel naar het gigantische doek. “Die wedstrijd hebben we sowieso gewonnen, maar daar krijg je geen dennenappel voor helaas.”

“We hadden gehoopt dat we deze mensen iets moois hadden kunnen geven, maar helaas is dat niet gelukt”, aldus de centrale verdediger.

Frustratie

Dat trotse gevoel was bij Heerkens na de wedstrijd even minder aanwezig. “Vraag me het over een paar dagen nog een keer, dan is dat er wel weer. Maar nu is er vooral de teleurstelling.” De Willem II-spelers moeten dit snel zien te verwerken, in de komende anderhalve week zijn er twee wedstrijden waarin de club een ticket voor de play-offs veilig moet stellen. “Eerst dit maar eens verwerken. Hoe? Ik heb echt nog geen idee.”

Ook bij Peters was er frustratie. En dan niet alleen vanwege de nederlaag. Hij werd na goed een uur spelen gewisseld, zijn ongenoegen was duidelijk te zien. “Ik was er niet blij mee, dat heb je goed gezien. Ik begrijp het ook niet dat ik gewisseld werd. Volgens mij is het een verkeerd signaal naar de rest van de ploeg om je aanvoerder te wisselen.”

‘Niets te verwijten’

Naast Peters zal ook Daniel Crowley even minder blij zijn met trainer Adrie Koster. De middenvelder ontbrak nog geen minuut in het bekertoernooi en was belangrijk met een goal en vier assists, maar juist in de finale zat hij op de bank. Koster zocht na twee nederlagen naar een andere manier om Ajax te bestrijden. “En dan moet je lastige keuzes maken. Dat is nooit leuk, maar het hoort er natuurlijk wel bij.”

De gekozen tactiek werkte in eerste instantie wel, want Willem II deed in de eerste dertig minuten niet onder voor Ajax. “We kregen wat mogelijkheden om de score te openen. Helaas maken we die goal niet en vallen er vervolgens twee snelle goals van Ajax. Dat is pijnlijk. Maar ik denk dat ik mijn spelers niets kan verwijten. Ze hebben er alles aan gedaan.”

Dat supporters raar op hebben gekeken toen de opstelling naar buiten kwam snapt Heerkens wel. “Achteraf is het makkelijk lullen als je met 0-4 verliest. Maar ik sta er nog steeds achter”, zegt hij over de gekozen tactiek.