Levko (9) is ontroostbaar na bekernederlaag van zijn Willem II: 'Maar ik geef ze een 9' [VIDEO]

Op een stoep op de Heuvel in Tilburg zit de 9-jarige Levko. De even dikke als aandoenlijke tranen biggelen over zijn wangen. "Ajax is de grotere ploeg en beter, dus mij maakt het niks uit dat Willem II verliest. Het is jammer, maar ik ben een echte fan van Willem II."

LEES OOK: 'Niet de beste, maar wel de gekste', Tilburgse fans trots op Willem II [LIVEBLOG]

Vader probeert zijn zoon nog een beetje op te beuren, maar de pruillip van Levko is hardnekkig. Dan: "Ik ben echt trots op Willem II. Ik geef ze een 9 en ben altijd voor Willem II. Het is gewoon mijn lievelingsclub."

Strijd

"Het is een avond om niet snel te vergeten. We hebben verloren, maar stonden toch mooi in de finale. We hebben het tot de 0-2 fucking goed gedaan. Ik ben een trotse Willem II'er", zegt een andere supporter.

"Je weet dat je die wedstrijd in gaat als de mindere ploeg. Maar als je goed speelt, er alles tegenaan gooit en strijdt voor elke meter, dan is het prima als we verliezen. Da's ook Willem II.

LEES OOK: Bekersprookje Willem II eindigt in mineur: Ajax een maat te groot