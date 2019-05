Gratis wifi verdwijnt in binnenstad van Tilburg omdat het niet voldoet aan privacywetgeving

Bezoekers van de Tilburgse binnenstad en de Spoorzone kunnen geen gebruik meer maken van het gratis openbare wifi-netwerk. De gemeente is per direct gestopt met het aanbieden van het netwerk omdat het niet voldoet aan de privacywetgeving. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten.

Het gratis wifi-netwerk werd in 2015 geïntroduceerd in Tilburg. Volgens het college is het niet duidelijk hoe de gemeente wel aan de privacywetgeving kan voldoen. Daarom is nu besloten te stoppen met het aanbieden van gratis wifi.

MAC-adressen

Afgelopen weekend bleek dat de gemeente tegen de privacyregels in gegevens heeft verzameld van gebruikers van het netwerk. Het gaat dan om zogenoemde MAC-adressen in combinatie met locatiegegevens. Een MAC-adres is een vrijwel uniek identificatienummer dat aan bijvoorbeeld een mobiele telefoon is toegekend.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet MAC-adressen als persoonsgegevens omdat ze te herleiden zijn tot een persoon. Deze gegevens mogen dan ook niet zonder toestemming worden opgeslagen en dat deed de gemeente Tilburg wel.

Gegevens verkocht

Eerder kwam al naar buiten dat de gemeente Tilburg tussen december 2015 en april 2017 gegevens van gebruikers van het gratis wifi-netwerk verkocht aan ondernemers in de binnenstad. Het Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad betaalde er 17.000 euro per jaar voor.

De gemeente laat weten dat de niet-openbare functies van het wifi-netwerk in de stad wel behouden blijven. Het gaat hierbij om ondersteuning van evenementen (kassa's, media en veiligheid) en sensoren voor geluidsoverlast.

Zoeken naar oplossing

Als de gemeente een oplossing vindt voor het gratis wifi-netwerk die wel voldoet aan alle privacywetgeving, wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is het netwerk weer beschikbaar te stellen aan bezoekers.