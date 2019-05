Feico (14) maakt jacht van kartonnen doos, scheepsbouwer helpt om boot waterdicht te maken

De vader van Feico, Folkert Huysinga, bestelde een fiets die in een grote kartonnen doos werd geleverd. Hij wilde de doos weggooien, maar Feico hield hem tegen. “Dat is geen afval, daar kan ik iets moois van maken”, zei hij. Vervolgens is Feico acht dagen met lijmpistolen en stanleymessen aan de slag gegaan.

De kartonnen boot die Feico heeft gemaakt.



Zonder hulp heeft de 14-jarige jongen de boot in elkaar gezet. “Als ik hem had geholpen, was er niks van terecht gekomen. Hij heeft alleen maar om geld gevraagd voor een lijmpistool van de Action”, aldus zijn vader. “Hij heeft vervolgens op YouTube filmpjes gekeken van hoe echte jachten gebouwd worden. Zo heeft hij de kartonnen boot in elkaar kunnen zetten. De verhoudingen kloppen helemaal.”

Volgens zijn vader is Feico de technische en creatieve geest in huis. “Hij maakt ook wel eens bouwpakketten, hij kan heel goed tekenen en hij knutselt heel veel. Ook 3D is hij heel goed ingesteld.”

Optimist on Tour

Feico wil de boot graag laten varen tijdens de Optimist on Tour op de High Tech Campus in Eindhoven. Dat is een watersportevenement waar kinderen onder begeleiding leren zeilen in een Optimist (een soort zeilboot), kanovaren en peddelsurfen. Daarnaast is er een waterlaboratorium om kinderen kennis te laten maken met water en techniek.

Boot waterdicht maken

Maar het jacht is nog niet waterdicht. “Toen ik besloot om een oproep te doen via LinkedIn en mensen te vragen of zij tips hadden om hem waterdicht te maken, stroomden de reacties tot mijn grote verbazing binnen.” De post op LinkedIn heeft nu al meer dan 3000 reacties.

Maar het meest verbaast waren Feico en zijn vader over de reactie van Feadship – Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer. “Feico is door het bedrijf uitgenodigd om met het hoofd design te gaan werken aan zijn boot om zijn boot vaarklaar te maken. Zij maken normaal alleen maar hele dure jachten. Ze vonden het zo leuk dat zo’n jong iemand geïnteresseerd is in boten bouwen, dat ze hem voor vrijdag hebben uitgenodigd.”

'Hij komt er wel'

“Feico is er heel blij mee en heeft er vertrouwen in dat zijn bootje kan gaan varen tijdens de Optimist on Tour. Ik ben vooral heel erg trots. Met dit soort kwaliteiten komt hij er wel.”