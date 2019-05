Man rijdt in rolstoel over A59 en spuit met pepperspray in gezicht van agenten in Made

Een 29-jarige man uit Made reed dinsdagnacht in een rolstoel over de A59. Toen de politie hem controleerde, spoot hij pepperspray in het gezicht van agenten.

De politie werd rond halftwee gewaarschuwd over de rolstoeler op de snelweg. Hij werd uiteindelijk op de Weststadweg aan de kant gezet. De politie pakte zijn rijbewijs af, omdat de man die vanwege een eerder incident moest inleveren. Hij mocht daarna zijn weg vervolgen.

Pepperspray

Op de Godfried Schalckenstraat in Made stopte de rolstoeler naast een geparkeerde politieauto. Hij ging in gesprek met de agenten. Plotseling spoot hij pepperspray in het voertuig. Hierna ging hij er snel vandoor.

Met name de bijrijder voelde heel zijn gezicht branden. De agenten konden na behandeling weer verder met hun werk. De verdachte is in zijn huis aangehouden. De pepperspray is niet gevonden.