Onze 5 weekendtips: 'Appeltje eitje' en tijgeren door het mulle zand

Foodtrucks in Roosendaal (vrijdag t/m zondag)

Foodtrucksfestivals zijn razend populair en schieten als paddenstoelen uit de grond. Geen wonder, want het is er altijd gemoedelijk en gezellig. Bovendien kun je er heerlijk eten. Dit weekeinde parkeren zo’n twintig foodtrucks in ’t Vrouwenhofpark in Roosendaal voor het festival Appeltje Eitje. Wil je dit weekeinde bijvoorbeeld een lekkere hamburger met een bijpassend biertje scoren, dan moet je zeker het park bezoeken. Maar er worden ook taco’s, saté, broodje worst, pannenkoeken en overheerlijke frites voorgeschoteld. Om over de wijnen en cocktails nog maar te zwijgen. Wat livemuziek erbij en jouw dag kan niet meer stuk. Ook niet voor de kinderen, want ook voor de kleinsten is er voldoende vertier én eten.

Wil je weten hoe gezellig het vorig jaar was?

Antishit Fest in Den Bosch (vrijdag en zaterdag)

Poptempel Willem Twee, het World Skate Centre en de Bossche Brouwers zijn komend weekeinde het epicentrum van het Antishit Fest in Den Bosch. Het festival vindt zijn oorsprong in de Bossche skateboard-scene. Sport, kunst en muziek zijn de pijlers van het festival. Tijdens het festival treden zo’n twintig bands op, variërend van hardcore tot punk. De artiesten, kunstenaars en sporters komen uit alle hoeken van de wereld. Het festival begint vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 13.00 uur. Een reportage van het Antishit Fest is maandag (18.12 uur) te zien bij Zinderend Zuiden.



Tip voor zaterdag: een demonstratie van de Nederlandse Olympische Skateboard selectie en Lars Stout (Nederlands Kampioen Vert). Daarna is er een ‘best trick’ wedstrijd waaraan iedereen kan deelnemen.



Rhino Obstacle Run in Oirschot (zondag)

Ben jij een mannetjes- of vrouwtjesputter en hou je wel van een flinke - militaire - uitdaging? Dan is de Rhino Obstacle Run op de legerplaats Oirschot echt iets voor jou. Lekker tijgeren door het mulle zand, door een bak met water banjeren en klimmen over hindernissen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Op de legerplaats zijn uitdagende parcoursen van 5 en 10 kilometer uitgezet. Interesse? Hier kun je je alvast inschrijven.

De legerplaats vind je aan de Eindhovensedijk in Oirschot.

Taptoe in Empel (zondag)

Het marcherende muziekkorps Exempel uit Empel is een begrip in Brabant. De zestig leden van de band hebben al op veel plaatsen in het land de ‘pannen van het dak’ geblazen. Zondag speelt het showkorps weer een thuiswedstrijd bij de jaarlijkse taptoe. Vanaf 14.00 uur worden op het evenemententerrein aan de Pottenbakker de nodige muzikale noten gekraakt. Behalve Exempel treden ook showkorpsen op uit Vlissingen, Arnhem en Nuenen. De entree van de Taptoe is gratis.



Ontmoet een molenaar (zaterdag en zondag)

Zaterdag en zondag zijn weer de Nationale Molendagen. In onze provincie doen zo’n negentig molens mee. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kun de molenaar ontmoeten, een rondleiding krijgen en genieten van de draaiende wieken. Holland in optima forma. Molens leer je pas goed kennen, als je met de molenaar praat. Dat lijkt ons een goede reden om zondag eropuit trekken. Op zoek naar een molen in de buurt? Via molendag.nl heb je er zo een gevonden.



